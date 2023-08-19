Украина одержала первую победу на женском Евро-2023 по волейболу. Во втором туре украинки обыграли сборную Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результат игры.

Женская сборная Украины по волейболу сыграла второй матч группового этапа чемпионата Европы-2023. Соперницей "сине-желтых" во втором туре стала команда Венгрии.

Украина подошла к женскому Евро-2023 по волейболу в статусе победительниц Золотой Евролиги. Однако на континентальном первенстве "сине-желтые" стартовали с поражения от чемпионок мира - сборной Сербии.

Однако сегодня на площадке Top Sport Hall в бельгийском Генте подопечные Ивана Петкова достаточно уверенно одолели команду Венгрии, не отдав последней ни одной партии - 3:0 (25:17, 26:24, 25:17).

Следующий матч сине-желтые проведут в понедельник, 21 августа, против хозяек турнира представительниц Бельгии.

Ранее женская сборная Украины обыграла Хорватию в четвертьфинале Challenger Cup-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.