Продолжение следует: Юсов анонсировал новые обмены военнопленными с Россией

Обмен военнопленными с Россией, который прошел 26 июня - не последний. Будут и другие этапы, процесс продвигается.

"Сегодня состоялся седьмой этап по договоренностям в Стамбуле. Домой вернулись как тяжелобольные, тяжелораненые, так и молодые защитники. Большинство из них были с 2022 года в плену, есть офицеры, рядовой и сержантский состав. Далее работа продолжается, то есть это не завершение. Это очередной этап, дальше будет", - заверил представитель ГУР МО.

По словам Юсова, в процессе обмена есть много проблем. В противном случае он не растягивался бы на такой долгий срок. Однако главное, что имеем результат - украинцы возвращаются домой из российского плена.

Украина возвращает своих

Украина 26 июня провела еще один этап обмена военнопленными. Домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые украинские военнослужащие, а также военные от 18 до 24 лет. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Обмен стал очередным этапом в реализации договоренности от 2 июня, которой удалось достичь в Стамбуле. Тогда Украина и Россия договорились обменять "всех на всех" тяжелораненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет. До этого уже было шесть этапов обмена - 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня.

Кроме того, в Стамбуле делегации Украины и РФ договорились о возвращении тел в формате "6000 на 6000". Последний этап обмена в рамках этих договоренностей состоялся 16 июня. В целом россияне передали Украине 6057 тел.

Однако вместе с погибшими украинцами они "подбросили" несколько десятков собственных солдат: не менее 20 из переданных тел, как оказалось, принадлежат мертвым россиянам. Несмотря на это, Украина планирует продолжить обмен телами в будущем, но уже без привязки к Стамбулу.

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