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Из плена - домой: репортаж РБК-Украина с нового обмена (видео)

Четверг 26 июня 2025 21:16
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Из плена - домой: репортаж РБК-Украина с нового обмена (видео) Фото: между Украиной и РФ состоялся новый обмен пленными 26 июня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Мария Кучерявец

Украина вернула еще одну группу защитников в рамках очередного этапа обмена пленными 26 июня. Из российского плена освобождены молодые бойцы, а также тяжелораненные и больные.

РБК-Украина публикует репортаж с места событий.

Сегодня из российского плена вернулись военнослужащие Военно-морских сил, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Большинство освобожденных защитников находились в плену более трех лет. На видео от Координационного штаба, кроме привычных объятий и звонков родным, видно, как бойцы жгут тюремные робы. Как и в прошлые разы, на данный момент неизвестно, сколько именно украинцев удалось освободить в рамках седьмого этапа.

Подробнее читайте в материале "Новый обмен пленными: Украина вернула еще одну группу защитников".

Журналисты РБК-Украина встречали воинов вместе с родственниками пленных и пропавших без вести. Многие из них в попытке получить хоть какую-то информацию приехали с плакатами и фото бойцов.

Одна из женщин перед самим прибытием освобожденных получила радостную новость о том, что в обмен попал ее муж.

А уже через некоторое время прибыли участники седьмого этапа обмена. Как сообщалось, часть из них - тяжелораненные и больные, поэтому их доставляли на "скорых".

"Я очень рада. Это такое счастье, я не знаю, как передать свои эмоции… Ничего не сказала (мужу, - ред.), просто плакала. Так много хочется сказать, не знаю, с чего начать. Просто плакала от радости", - поделилась эмоциями одна из героинь репортажа РБК-Украина.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что сегодняшний обмен - это лишь очередной этап. И дал понять, что обмены пленными продолжатся.

"Сегодня состоялся седьмой этап по договоренностям в Стамбуле. Домой вернулись как тяжелобольные, тяжелораненые, так и молодые защитники. Большинство из них были с 2022 года в плену, есть офицеры, рядовой и сержантский состав. Дальше работа продолжается, то есть это не завершение. Это очередной этап, дальше будет", - добавил он.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Во время первого раунда переговоров в Стамбуле, который состоялся 16 мая, Украина и Россия договорились о масштабном обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".

Эта договоренность была реализована в течение трех этапов, продолжавшихся с 23 по 25 мая, и стала одним из крупнейших по количеству обменов с начала полномасштабной войны.

Впрочем, уже 2 июня, во время второго тура переговоров в Турции, стороны вышли на новый формат договоренности. Был согласован обмен всех тяжелораненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

В рамках этих новых договоренностей с начала июня было проведено уже шесть обменов - 9, 10, 12, 14, 19 и 20 числа.

Среди освобожденных во время предыдущего обмена были воины Вооруженных Сил Украины, включая представителей Сухопутных войск, Теробороны, Десантно-штурмовых войск, Сил беспилотных систем, ГПСУ и Нацгвардии. Многие из них прошли пытки, находились в критическом состоянии и получали минимальную медицинскую помощь в плену.

Также во время обмена были возвращены домой защитники Мариуполя, которые находились во вражеском плену еще с весны 2022 года.

Напомним, что также между Украиной и РФ была достигнута отдельная договоренность об обмене телами погибших воинов. В Стамбуле стороны согласовали формат "6000 на 6000". Заключительный этап репатриаций в рамках этих договоренностей состоялся 16 июня. В его рамках Россия передала Украине 6057 тел.

Однако оказалось, что среди тел, переданных Украине, были и остатки российских военнослужащих. Президент Владимир Зеленский сообщил, что среди переданных погибших 20 тел принадлежали именно гражданам РФ.

В связи с этим Украина уже вернула в РФ тела трех российских солдат, о чем проинформировал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Обмен пленными
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