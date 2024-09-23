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Украина провела еще одну конференцию для подготовки мирного плана: каковы результаты

Фото: Украина провела конференцию по подготовке мирного плана (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина провела третью тематическую конференцию в рамках подготовки мирного плана. Ключевой темой обсуждение стало восстановление справедливости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Содержание:

Как проходила конференция

В тематической конференции "Восстановление справедливости" приняли участие представители около 60 стран-партнеров и международных организаций. 

От Украины участие принимали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, генпрокурор Андрей Костин, а также заместители руководителя ОП Игорь Жоква и Ирина Мудрая и советники руководителя ОП Дарья Заривна и Александр Бевз. 

В начале встречи Ермак напомнил, что недавно в соцсетях появилось фото украинского военного, которого казнили российские оккупанты. Как отметил руководитель ОП, такие случаи не являются единичными и происходят регулярно. Подобные преступления против человечности являются последствием преступления агрессии. 

Он подчеркнул, что Россия должна понести юридическую ответственность и возместить нанесенный ущерб. Речь репарациях за разрушения и страдания, которые испытала Украина и ее народ.

В свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, который является сопредседателем рабочей группы по реализации этого пункта формулы мира, рассказал о значительном прогрессе в вопросе восстановления справедливости. В частности, МКС выдал ордера на арест бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. 

"Все это свидетельствует о том, что Россия не уйдет от последствий ее продолжающейся агрессивной войны против Украины", - добавил чиновник. 

Прокурор МКС Карим Хан, который также участвовал в конференции, отметил, что Украина выполняет все необходимые шаги и создает инструменты для приближения справедливости.

Итоговое коммюнике

По итогам тематической конференции участники подписали коммюнике. Документ содержал следующие пункты:

Эффективное расследование на национальном уровне

Участники конференции обязались поддерживать украинское расследование международных преступлений, в том числе преступление геноцида, преступления против человечности и военных преступлений. 

В частности, было обещано предоставить техническую помощь и возможностей усиления потенциала для украинских прокуроров и следователей. 

Также страны-участники признали важность международного судебного сотрудничества для обмена информацией и доказательствами. 

Ответственность за преступление агрессии

По итогам конференции участники признали, что привлечение к ответственности за преступление агрессии против Украины имеет важное значение для продолжительного мира, справедливости и прекращения безнаказанности. 

"Мы стремимся продвигать необходимые правовые инструменты для привлечения к ответственности за преступление агрессии против Украины, что может включать в себя создание специального трибунала", - отмечается в документе. 

При этом участники поддержали деятельность Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины.

Партнерство с механизмами международного правосудия

Страны-участники выразили намерение продолжать сотрудничество с механизмами международного правосудия, которые проводят расследование ряда российских преступлений в Украине. 

Партнерство для расследований и судебного преследования 

Участники конференции выразили намерение расширить двустороннее и многостороннее партнерство, которое направлено на достижения всесторонней ответственности РФ. В частности, это касается Общей следственной группы (JIT). 

Компенсация ущерба

Страны-участники поддержали создание реестра ущерба, который был нанесен Украине Россией.

"Мы выражаем решимость продолжать работать над созданием всеобъемлющего международного механизма компенсации для возмещения ущерба, потерь и ущерба, возникших вследствие международно-противоправных действий Российской Федерации против Украины", - сказано в коммюнике. 

Также участники выразили твердое намерение усиливать санкции против агрессора и обеспечить для него полную ответственность. 

"Российские суверенные активы будут оставаться обездвиженными, пока Российская Федерация не завершит свою незаконную агрессивную войну и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", - заверили они. 

Напомним, до этого Украина успела провести две тематических конференции для создания мирного плана. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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