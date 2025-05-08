Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии, - ОП

Как пишет глава ОП, во время переговоров присутствовали:

Уиткофф и Келлог;

дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн;

советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл;

советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

С украинской стороны во встречах принимали участие:

министр обороны Украины Рустем Умеров;

министр иностранных дел Андрей Сибига;

заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква;

операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна;

внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз.

По словам Ермака, Украина во время переговоров отметила, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру. В то же время предложение Кремля относительно так называемого "трехдневного перемирия" касалось только безопасного проведения парада в Москве и было политической манипуляцией.

"Обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности. Тридцатидневное перемирие - это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира - время действовать. Если выберет эскалацию - ответ должен быть общим и решительным", - добавил Ермак.

В том же числе глава ОП добавил, что Украина поддерживает законопроект сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях против России.