Украина провела переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии, - ОП

Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака.
Как пишет глава ОП, во время переговоров присутствовали:
С украинской стороны во встречах принимали участие:
По словам Ермака, Украина во время переговоров отметила, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру. В то же время предложение Кремля относительно так называемого "трехдневного перемирия" касалось только безопасного проведения парада в Москве и было политической манипуляцией.
"Обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности. Тридцатидневное перемирие - это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира - время действовать. Если выберет эскалацию - ответ должен быть общим и решительным", - добавил Ермак.
В том же числе глава ОП добавил, что Украина поддерживает законопроект сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях против России.
Последние несколько месяцев США вели отдельные переговоры с Украиной и Россией с целью поиска путей для завершения войны. В ходе контактов с украинской стороной Вашингтон выступил с инициативой о полном прекращении огня, и Киев сразу выразил согласие на такое предложение. В то же время Москва начала выдвигать собственные условия.
После этого Россия неоднократно заявляла о так называемых "перемириях", однако ни одно из них не было ею соблюдено.
Недавно диктатор Владимир Путин сообщил об очередном временном "перемирии", якобы с гуманитарной целью, которое должно длиться с 8 по 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев готов поддержать прекращение огня, если Россия будет действовать аналогично.
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