Премьер Бельгии хочет четкого механизма конфискации российских активов на 280 млрд евро
Бельгия не против конфискации замороженных активов российского центрального банка на сумму 280 миллиардов евро, но должен быть четкий механизм.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.
Де Кроо сообщил в Давосе, что Бельгия готова к обсуждению того, что делать с активам и процентами по ним.
"Мы не говорим нет конфискации активов. Но нам нужно проработать механизм. Например, их можно использовать в качестве залога для привлечения средств для Украины", - сказал он.
Де Кроо сказал, что риск заключается в том, что финансовая стабильность может быть подорвана, поскольку центральные банки часто размещают активы друг у друга.
"Мы открыты для дальнейшего обсуждения и готовы участвовать в решении вопроса о поиске правовой основы для этих переводов в Украину без дестабилизации мировой финансовой системы", - сказал премьер.
Львиная доля активов - по сути, ценных бумаг, в которые инвестировал российский центробанк, - заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе.
По его словам, некоторые ценные бумаги имеют срок погашения и, следовательно, конвертируются в наличные деньги . Эта операция облагается налогом по ставке 25%.
"Если есть какой-либо налогооблагаемый доход, мы изолируем его, чтобы он мог пойти в Украину", - заявил Де Кроо. По его словам, налог на замороженные активы в 2023 году составил около 1,3 млрд евро, а в 2024 году составит около 1,7 млрд евро.
Передача Украине российских активов
Ранее стало известно, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине вторжения России в Украину.
Премьер-министр Денис Шмыгаль 3 января заявил, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны вплотную приблизились к решению вопроса о направлении замороженных на Западе активов России на восстановление Украины.