Украина противостоит новой оси зла. Ермак в США рассказал о неотложных потребностях ВСУ

Ермак рассказал, что в Штатах провел ряд встреч с членами обеих палат Конгресса, а также общался с представителями украинского кокуса в Палате представителей и в Сенате.

"Выразил благодарность обеим палатам Конгресса Соединенных Штатов, обеим партиям и всему американскому народу за мощную поддержку и беспрецедентные объемы помощи нашему государству в борьбе с российской агрессией. Мы очень ценим единство обеих партий США в поддержке Украины. И мы рассчитываем на ее сохранение", - сказал он.

Одобрение в Штатах финансирования пакетов помощи

Также украинский чиновник подчеркнул важность безотлагательного рассмотрения бюджетного запроса администрации президента США Джо Байдена о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине.

Ермак заверил, что Украина стремится перейти к самостоятельному производству наиболее востребованной продукции военного назначения.

Новая ось зла

"Сейчас Украина противостоит новой оси зла в составе России, Ирана и Северной Кореи, поэтому продолжение помощи нашему государству не только критически важно для Украины, но и полностью отвечает национальным интересам США", - отметил он.

Что необходимо украинским защитникам

Также Ермак рассказал о неотложных потребностях Сил обороны Украины, в частности:

в дальнобойных системах,

артиллерии,

боеприпасах,

танках

и другой бронетехнике.

"Призвал принять соответствующее законодательство для продления помощи Украине со стороны Соединенных Штатов", - рассказал Ермак.

Руководитель ОП обратил внимание, что на фоне приближающейся зимы ожидается усиление российского ракетного террора, поэтому Украина нуждается в усилении противовоздушной защиты.

Что еще обсудили

Также в Штатах Ермак обсудил на встречах с американскими чиновниками и политиками:

евроатлантическую интеграцию Украины,

заключение договоренностей о гарантиях безопасности до полноправного членства в НАТО согласно Вильнюсской декларации G7,

вопрос конфискации замороженных российских активов для финансирования послевоенного восстановления Украины,

вопрос усиления санкционного давления на РФ и возвращение незаконно депортированных украинских детей.

Поддержка Украины от США

Соединенные Штаты являются одним из главных союзников нашей страны в противостоянии российские агрессии. С начала войны Вашингтон поддерживает Киев военной и финансовой помощью.

Недавно в Пентагоне заявили о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов , предусмотренных на военную помощь Украине.

Президент Джо Байден в октябре предложил выделить Украине и Израилю помощь в 106 млрд долларов. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал конгрессменов голосовать за помощь Тель-Авив отдельно, впрочем, демократы заблокировали эту попытку .