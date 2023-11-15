Україна протистоїть новій осі зла. Єрмак у США розповів про нагальні потреби ЗСУ

Єрмак розповів, що у Штатах провів низку зустрічей із членами обох палат Конгресу, а також спілкувався з представниками українського кокусу у Палаті представників та в Сенаті.

"Висловив подяку обом палатам Конгресу Сполучених Штатів, обом партіям та всьому американському народові за потужну підтримку й безпрецедентні обсяги допомоги нашій державі в боротьбі з російською агресією. Ми надзвичайно цінуємо єдність обох партій США в підтримці України. І ми розраховуємо на її збереження". сказав він.

Схвалення у Штатах фінансування пакетів допомоги

Також український чиновник наголосив на важливості невідкладного розгляду бюджетного запиту адміністрації президента США Джо Байдена про фінансування додаткових витрат на допомогу Україні.

Єрмак запевнив, що Україна прагне перейти до самостійного виробництва найбільш затребуваної продукції військового призначення.

Нова вісь зла

"Зараз Україна протистоїть новій осі зла у складі РФ, Ірану та Північної Кореї, тож продовження допомоги нашій державі є не лише критично важливим для України, а й цілком відповідає національним інтересам США", - зазначив він.

Що необхідно українським захисникам

Також Єрмак розповів про нагальні потреби Сил оборони України, зокрема:

у далекобійних системах,

артилерії,

боєприпаси,

танках

та іншій бронетехніці.

"Закликав ухвалити відповідне законодавство для продовження надання допомоги Україні з боку Сполучених Штатів", - розповів Єрмак.

Керівник ОП звернув увагу, що на тлі зими, що наближається, очікується посилення російського ракетного терору, тому Україна потребує посилення протиповітряного захисту.

Що ще обговорили

Також у Штатах Єрмак обговорив на зустрічах з американськими чиновниками та політиками:

євроатлантичну інтеграцію України,

укладання домовленостей щодо гарантій безпеки до повноправного членства в НАТО згідно з Вільнюською декларацією G7,

питання конфіскації заморожених російських активів на фінансування повоєнного відновлення України,

питання посилення санкційного тиску на РФ та повернення незаконно депортованих українських дітей.

Підтримка України від США

Сполучені Штати є одним із головних союзників нашої країни у протистоянні російські агресії. З початку війни Вашингтон підтримує Київ військовою та фінансовою допомогою.

Нещодавно у Пентагоні заявили про те, що у відомства залишилося понад 5,4 млрд доларів, передбачених на військову допомогу Україні.

Президент Джо Байден у жовтні запропонував виділити Україні та Ізраїлю допомогу у 106 млрд доларів. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав конгресменів голосувати за допомогу Тель-Авіву окремо, втім, демократи заблокували цю спробу.