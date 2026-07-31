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Украина против Walmart: почему вся отечественная розница дает 7% выручки одного гиганта

17:56 31.07.2026 Пт
2 мин
Сравнение масштабов выявило колоссальное расхождение между украинским продуктовым ритейлом и флагманами мира
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Украина против Walmart: почему вся отечественная розница дает 7% выручки одного гиганта Walmart за 2025 год заработал 681 млрд долларов (фото: Getty Images)
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Весь оборот розничной торговли Украины за 2025 год составил 2,09 трлн гривен (~50,6 млрд долларов), тогда как только одна американская сеть Walmart заработала 681 млрд долларов – почти в 13,5 раза больше.

Почему вся украинская розница уступает по масштабам одному Walmart и кто контролирует крупнейшие продуктовые сети страны – в материале РБК-Украина "Владельцы полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают ".

Главное:

  • Топ-10 продуктовых сетей Украины в 2025 году сгенерировали более 13,7 млрд. долларов выручки, что составляет 27% всего розничного оборота страны.

  • Вся розничная торговля Украины в масштабах Walmart составляет всего 7%.

  • Среди десятков крупнейших продуктовых ритейлеров мира – Walmart, Costco, Schwarz Group и другие.

  • Наибольшее количество торговых точек в мире имеет японский 7-Eleven – более 86 тысяч.

  • АТБ удерживает твердое лидерство в Украине с оборотом 247,3 млрд. гривен и долей рынка 40%.

  • В Большую тройку продуктовых ритейлеров страны также входят Fozzy Group и Novus.

Украинский продуктовый ритейл, несмотря на войну, увеличивается и консолидируется, но сравнение с мировыми гигантами наглядно демонстрирует масштабное отставание отечественного рынка.

Гиганты из другой лиги

Walmart за 2025 год заработал 681 млрд долларов – это 35% от общей выручки топ-10 крупнейших FMCG-ритейлеров мира. Для сравнения, вторая в списке Costco получила 275,2 млрд долларов, немецкая Schwarz Group (Lidl и Kaufland) из топ-3 – 219,5 млрд долларов.

В 2025 году по сравнению с ними топ-10 продуктовых сетей Украины с их 13,7 млрд. долларов по среднегодовому курсу Нацбанка выглядит лишь как ~2% от оборота самого богатого ритейлера планеты – компании Walmart, а весь оборот отечественной розничной торговли – почти 7%.

По размерам наиболее многочисленной является японская сеть convenience store ("магазинов у дома") Seven & I Holdings. По ее франшизе в мире работает более 86 тысяч торговых точек.

Большая тройка

Несмотря на неравенство масштабов, в центре страны идет жесткая конкуренция. АТБ с оборотом 247,3 млрд гривен и долей рынка на 40% остается безусловным лидером, а вся группа компаний Fozzy Group за 2025 год получила финансовый результат в 200,4 млрд гривен (~4,47 млрд долларов), причем продуктовый ритейл – 165,9 млрд гривен (~3,99 млрд долларов).

Третье место по обороту в 2025-м занимает Novus – сеть с самой высокой маржой среди топ-игроков 1,63% и выручкой 34,69 млрд гривен (~832 млн долларов).

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