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Україна проти Walmart: чому весь вітчизняний роздріб дає 7% виторгу одного гіганта

17:56 31.07.2026 Пт
2 хв
Порівняння масштабів виявило колосальну розбіжність між українським продуктовим ритейлом та флагманами світу
aimg Ірина Костюченко aimg Олег Хомчук
Україна проти Walmart: чому весь вітчизняний роздріб дає 7% виторгу одного гіганта Walmart за 2025 рік заробив 681 млрд доларів (фото: Getty Images)
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Весь оборот роздрібної торгівлі України за 2025 рік склав 2,09 трлн гривень (~50,6 млрд доларів), тоді як лише одна американська мережа Walmart заробила 681 млрд доларів – що майже у 13,5 раза більше.

Чому весь український роздріб поступається за масштабами одному Walmart та хто контролює найбільші продуктові мережі країни – у матеріалі РБК-Україна "Володарі полиць. Кому належать АТБ, Сільпо, Novus, Varus та скільки вони заробляють".

Головне:

  • Топ-10 продуктових мереж України у 2025 році згенерували понад 13,7 млрд доларів виторгу, що становить 27% усього роздрібного обороту країни.

  • Вся роздрібна торгівля України в масштабах Walmart становить лише ~7%.

  • Серед десятки найбільших продуктових ритейлерів світу – Walmart, Costco, Schwarz Group та інші.

  • Найбільшу кількість торгових точок у світі має японський 7-Eleven – понад 86 000.

  • АТБ утримує тверде лідерство в Україні з оборотом 247,3 млрд гривень і часткою ринку 40%.

  • До Великої трійки продуктових ритейлерів країни також входять Fozzy Group та Novus.

Український продуктовий ритейл попри війну збільшується й консолідується, але порівняння зі світовими гігантами наочно демонструє масштабне відставання вітчизняного ринку.

Гіганти з іншої ліги

Walmart за 2025 рік заробив 681 млрд доларів – це 35% від загального виторгу топ-10 найбільших FMCG-ритейлерів світу. Для порівняння, друга у списку Costco отримала 275,2 млрд доларів, німецька Schwarz Group (Lidl і Kaufland) з топ-3 – 219,5 млрд доларів.

У 2025 році у порівнянні з ними топ-10 продуктових мереж України з їх 13,7 млрд доларів за середньорічним курсом Нацбанку виглядає лише як ~2% від обороту найбагатшого ритейлера планети – компанії Walmart, а весь оборот вітчизняної роздрібної торгівлі – майже 7%.

За розмірами найбільш чисельною є японська мережа convenience store ("магазинів біля дому") Seven & I Holdings. За її франшизою у світі працює понад 86 тисяч торгових точок.

Велика трійка

Попри нерівність масштабів, у центрі країни точиться жорстка конкуренція. АТБ з оборотом 247,3 млрд гривень і часткою ринку на 40% залишається безумовним лідером, а вся група компаній Fozzy Group за 2025 рік отримала фінансовий результат у 200,4 млрд гривень (~4,47 млрд доларів), причому продуктовий ритейл – 165,9 млрд гривень (~3,99 млрд доларів).

Третє місце за оборотом у 2025-му посідає Novus – мережа з найвищою маржею серед топ-гравців 1,63% і виторгом 34,69 млрд гривень (~832 млн доларів).

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