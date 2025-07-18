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Уничтожает историческое наследие в Крыму: российскому археологу объявлено подозрение

Пятница 18 июля 2025 15:32
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Уничтожает историческое наследие в Крыму: российскому археологу объявлено подозрение Фото: в Крыму россияне проводят незаконные раскопки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Крыму разоблачены незаконные археологические раскопки, которые могут разрушить уникальное культурное наследие Украины. Полиция объявила подозрение организатору раскопок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что группа российских археологов под руководством заведующего отделом археологии московского музея проводит незаконные раскопки на территории "Древнего города Пантикапей" в Керчи.

Эти действия привели к частичному разрушению уникального архитектурно-археологического комплекса, являющегося важным культурным наследием Украины.

В полиции указали, что раскопки начались после оккупации Крыма в 2014 году, а целью было незаконное изъятие ценных артефактов. Несмотря на запрет, работы продолжаются и наносят непоправимый вред историческим объектам.

"В частности, преступные действия фигуранта привели к частичному разрушению архитектурно-археологического комплекса "Древний город Пантикапей", - говорится в сообщении.

Сейчас российскому музейщику сообщено о подозрении по статье о незаконном проведении археологических работ и разрушении культурного наследия. За эти действия ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Правоохранители отмечают, что такие преступления представляют угрозу для истории и культуры Украины.

Фото: россияне проводят незаконные раскопки в Керчи (npu.gov.ua)

Разграбление культурного наследия Украины

Напомним, ранее правоохранители собрали доказательства в отношении гражданина РФ, который незаконно занимается разграблением культурного наследия Украины во временно оккупированном Крыму. Эксперты оценивают ущерб от его деятельности в более 200 млн гривен.

Кроме того, Россия во время большой войны систематически похищает и уничтожает уникальные объекты культурного и исторического наследия на Херсонщине и в других регионах Украины.

Между тем в ГУР обнародовали данные о российских музейщиках, которые способствуют похищению украинских культурных ценностей на оккупированных территориях. Среди них - организаторы выставок и пропагандистских мероприятий.

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