Уничтожает историческое наследие в Крыму: российскому археологу объявлено подозрение
В Крыму разоблачены незаконные археологические раскопки, которые могут разрушить уникальное культурное наследие Украины. Полиция объявила подозрение организатору раскопок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Правоохранители установили, что группа российских археологов под руководством заведующего отделом археологии московского музея проводит незаконные раскопки на территории "Древнего города Пантикапей" в Керчи.
Эти действия привели к частичному разрушению уникального архитектурно-археологического комплекса, являющегося важным культурным наследием Украины.
В полиции указали, что раскопки начались после оккупации Крыма в 2014 году, а целью было незаконное изъятие ценных артефактов. Несмотря на запрет, работы продолжаются и наносят непоправимый вред историческим объектам.
"В частности, преступные действия фигуранта привели к частичному разрушению архитектурно-археологического комплекса "Древний город Пантикапей", - говорится в сообщении.
Сейчас российскому музейщику сообщено о подозрении по статье о незаконном проведении археологических работ и разрушении культурного наследия. За эти действия ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Правоохранители отмечают, что такие преступления представляют угрозу для истории и культуры Украины.
Фото: россияне проводят незаконные раскопки в Керчи (npu.gov.ua)
Разграбление культурного наследия Украины
Напомним, ранее правоохранители собрали доказательства в отношении гражданина РФ, который незаконно занимается разграблением культурного наследия Украины во временно оккупированном Крыму. Эксперты оценивают ущерб от его деятельности в более 200 млн гривен.
Кроме того, Россия во время большой войны систематически похищает и уничтожает уникальные объекты культурного и исторического наследия на Херсонщине и в других регионах Украины.
Между тем в ГУР обнародовали данные о российских музейщиках, которые способствуют похищению украинских культурных ценностей на оккупированных территориях. Среди них - организаторы выставок и пропагандистских мероприятий.
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