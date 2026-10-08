ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Хмара: Украина наносит удары по российским пусковым установкам, есть поражения

22:04 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Хмара: Украина наносит удары по российским пусковым установкам, есть поражения Фото: Евгений Хмара (facebook.com/zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина бьет по российским пусковым установкам - зафиксированы поражения таких целей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Евгений Хмара во время разговора с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Отдельно обсудили угрозу российских баллистических ударов. Украина развивает асимметричные ответы и наносит удары по российским пусковым установкам. Есть результаты по поражению таких целей", - отметил глава Минобороны.

Хмара добавил, что обсудил с Писториусом ключевые потребности для защиты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве.

Министр обороны заявил, что важным остается наращивание поставок средств противовоздушной обороны, включая перехватчики для систем IRIS-T.

Напомним, украинские дроны ударили по крупнейшему в России нефтеперерабатывающему заводу. В частности, после обстрела горит Омский НПЗ.

Кроме того, Силы обороны ударили по военным объектам РФ на временно оккупированных территориях. Поражены, в частности, телекоммуникационный узел вблизи Донецка, а также склады с дронами и боеприпасами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Российская Федерация
Новости
В Киеве приостановили движение метро и части общественного транспорта
В Киеве приостановили движение метро и части общественного транспорта
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры