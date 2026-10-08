Хмара: Украина наносит удары по российским пусковым установкам, есть поражения

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Украина бьет по российским пусковым установкам - зафиксированы поражения таких целей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Евгений Хмара во время разговора с немецким коллегой Борисом Писториусом.

"Отдельно обсудили угрозу российских баллистических ударов. Украина развивает асимметричные ответы и наносит удары по российским пусковым установкам. Есть результаты по поражению таких целей", - отметил глава Минобороны. Хмара добавил, что обсудил с Писториусом ключевые потребности для защиты критической инфраструктуры, в частности, в Киеве. Министр обороны заявил, что важным остается наращивание поставок средств противовоздушной обороны, включая перехватчики для систем IRIS-T.