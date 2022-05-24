На рік. ЄС скасував мита на експорт з України
Рада Євросоюзу затвердила тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів. Так, на один рік призупиняються всі імпортні мита і квоти ЄС на експорт з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.
У Єврораді підкреслили, що завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України.
"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не платитиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе істотно підтримати економіку України", - йдеться в заяві.
Рішення Ради ЄС призупиняє:
- всі тарифи згідно з розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, встановлені глибокою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), які ще не були лібералізовані. Призупинення включає, зокрема: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам,
- стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України,
- застосування загальних правил імпорту з імпорту походженням з України.
Раніше Канада скасувала дію наказу про введення антидемпінгових мит у розмірі 77% на металургійну продукцію з України.
Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про скасування на рік всіх торгових мит на товари українських виробників.
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