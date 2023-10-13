Украина просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму, - Зеленский

Украина обращается к некоторым союзникам с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны только на зимний период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Президент подчеркнул, что каждый месяц в Украину поступают новые системы ПВО, но их место дислокации и количество он раскрывать не может.
"К некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму, на зимний период некоторые системы", - рассказал Зеленский.
Он объяснил это тем, что у вышеупомянутых государств небольшое количество такого вооружения.
Зеленский рассказал, что такие системы, чтобы взять только на зимний период, наша страна уже нашла.
Напомним, официальные лица Украины уже неоднократно заявляли о том, что Россия может снова прибегнуть к массированным ударам по энергетической инфраструктуре нашей страны в холодное время года.
Именно такой стратегии РФ придерживалась прошлой зимой. Тогда из-за постоянных обстрелов по всей стране вводили графики отключений света, поскольку энергосистема не справлялась из-за значительных повреждений.
Сегодня, 13 октября, Зеленский подчеркивал, что энергетический террор России этой зимой может быть в еще больших масштабах.
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