РФ может снова прибегнуть к энергетическому террору, но в больших масштабах, - Зеленский

Этой зимой российские террористы могут снова прибегнуть к энергетическому террору, но уже в большем масштабе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force.

Как отметил президент, этой зимой необходимо сосредоточиться на гибридных террористических угрозах со стороны России. В прошлом году враг делал ставку на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить основу современной жизни. Он может повторить свою тактику, но уже в больших масштабах.

"Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать эту битву. Противовоздушная оборона, а именно защита наших городов, нашей энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в Черном море - ключевое в победе в зимней битве для Украины", - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, российские террористы должны начать привыкать к проигрышам. В частности очередной проигрыш энергетического террора врага однозначно придаст силы Украине и ее союзникам.

"И вести Россию проигрышами дальше будет проще", - добавил президент.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой враг прибег к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Как рассказывал министр энергетики Герман Галущенко, в Украине возможны отключения света в этот осенне-зимний период в 2023-24 годах при ударах российских оккупантов по объектам энергосистемы. Впрочем, они не будут продолжительными.