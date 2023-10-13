Україна просить у деяких союзників системи ППО лише на зиму, - Зеленський

Президент наголосив, що кожного місяця в Україну надходять нові системи ППО, але їхнє місце дислокації і кількість він розкривати не може.

"До деяких держав ми звертаємося, щоб нам надали навіть на зиму, на зимовий період деякі системи", - розповів Зеленський.

Він пояснив це тим, що у згаданих вище держав невелика кількість такого озброєння.

Зеленський розповів, що такі системи, щоб взяти лише на зимовий період, наша країна вже знайшла.

Посилення ППО перед зимою

Нагадаємо, офіційні особи України вже неодноразово заявляли про те, що Росія може знову вдатися до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі нашої країни в холодну пору року.

Саме такої стратегії РФ дотримувалася минулої зими. Тоді через постійні обстріли по всій країні вводили графіки відключень світла, оскільки енергосистема не справлялася через значні пошкодження.

Сьогодні, 13 жовтня, Зеленський наголошував, що енергетичний терор Росії цієї зими може бути в ще більших масштабах.