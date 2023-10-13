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Украина просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму, - Зеленский

Одесса, Пятница 13 октября 2023 19:34
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Украина просит у некоторых союзников системы ПВО только на зиму, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина обращается к некоторым союзникам с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны только на зимний период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Президент подчеркнул, что каждый месяц в Украину поступают новые системы ПВО, но их место дислокации и количество он раскрывать не может.

"К некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму, на зимний период некоторые системы", - рассказал Зеленский.

Он объяснил это тем, что у вышеупомянутых государств небольшое количество такого вооружения.

Зеленский рассказал, что такие системы, чтобы взять только на зимний период, наша страна уже нашла.

Усиление ПВО перед зимой

Напомним, официальные лица Украины уже неоднократно заявляли о том, что Россия может снова прибегнуть к массированным ударам по энергетической инфраструктуре нашей страны в холодное время года.

Именно такой стратегии РФ придерживалась прошлой зимой. Тогда из-за постоянных обстрелов по всей стране вводили графики отключений света, поскольку энергосистема не справлялась из-за значительных повреждений.

Сегодня, 13 октября, Зеленский подчеркивал, что энергетический террор России этой зимой может быть в еще больших масштабах.

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