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Украина просит Австралию передать дополнительные бронемашины Bushmaster и другое оружие

Киев, Среда 18 декабря 2024 13:51
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Украина просит Австралию передать дополнительные бронемашины Bushmaster и другое оружие Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина просит Австралию предоставить дополнительную военную помощь. Речь идет о бронемашинах Bushmaster и другом оружии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Австралии, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что ситуация на поле боя остается очень сложной, а потребность усиления украинских воинов - чрезвычайно насущной.

"Поэтому сегодня я обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая знаменитые австралийские Bushmaster и другое вооружение", - сказал Сибига.

По его словам, Украина также предложит учесть потребности украинской армии при списании военной техники, находящейся на вооружении австралийских сил обороны.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, которая находится с визитом в Киеве, заявила, что передаст призыв Украины.

"Я слышала, что коллега запросил дополнительную помощь. И, конечно, я передам в Австралию эти запросы для рассмотрения", - сказала она.

Напомним, Австралия уже передавала Украине бронемашины Bushmaster в предыдущих пакетах военной помощи. Еще в апреле 2022 года страна направила 20 Bushmaster общей стоимостью 38 млн долларов.

Австралия передала еще 30 бронемашин в октябре 2022 года. Также сообщалось о новых поставках в декабре 2023 года.

Запрос на "списанную" технику

Ранее Украина подала запрос на передачу танков M1A1 Abrams, которые австралийская армия собиралась "списать". На вооружении у Австралии было 59 машин.

Однако в Австралии не соглашались на это. Сначала в Австралии заявили, что танки нужно отправить на ремонт в США, чтобы их можно было использовать украинцам. Затем аргументировали отказ тем, что Abrams хотели заменять постепенно.

В августе 2024 года стало известно, что Министерство обороны Австралии "списало" все танки M1A1 Abrams.

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