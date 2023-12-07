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В Австралии намекнули на новую поставку Украине бронетранспортеров Bushmaster

Четверг 07 декабря 2023 22:32
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В Австралии намекнули на новую поставку Украине бронетранспортеров Bushmaster Архивное фото: В Австралии намекнули на новую поставку Украине бронетранспортеров Bushmaster (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Австралия гордится признанием бронетранспортеров Bushmaster частью ключевой военной помощи Украине. Еще больше бронемашин уже в пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой посла Австралии в Украине Брюса Эдвардса.

"Мало что может поздравить с Рождеством близкого друга далеко за морями лучше спасения жизней", - пишет он.

Он сообщил, что Австралия гордится признанием Bushmaster среди ключевой военной помощи, предоставленной Украине.

"Еще больше их уже в пути! Распаковывайте еще до 25 декабря!", - намекнул на новую военную поставку посол.

Bushmaster это MRAP, который производит компания Thales Australia. Способен перевозить 9 бойцов. Обеспечивает защиту от стрелкового оружия и взрывов мины (6 кг тротила), что соответствует стандарту STANAG4569.

Bushmaster для Украины

Австралия еще в апреле прошлого года передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster общей стоимостью 38 млн долларов. На принятие решения и начало реализации передачи ушло всего один день.

Уже в октябре 2022 стало известно, что Австралия направила Украине еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

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