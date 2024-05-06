Украина в приоритете. СМИ рассказали, чего ожидать, от переговоров Макрона и Си Цзиньпина

Среди вопросов, которые обсудят президенты:

война на территории Украины;

вопросы Ближнего Востока;

торговля, а также глобальные вызовы;

изменения климата;

Как напоминает издание, Франция стала первой "остановкой" для Си Цзиньпина в рамках его европейского турне. После этого он посетит Сербию и Венгрию.

По словам одного из чиновников, Франция рассчитывает, что переговоры помогут убедить Китай использовать свои рычаги влияния на Россию, чтобы способствовать завершению войны в Украине. В частности вскоре Китайскую Народную Республику (КНР) планирует посетить и диктатор Владимир Путин.

В том же числе, во время переговоров, Макрон будет давить на Си Цзиньпина относительно поставок китайских компаний, которые поддерживают российские военные усилия, несмотря на санкции Европейского союза (ЕС).

Также Париж желает, чтобы Пекин поддерживал диалог с Киевом.

"Поскольку Франция готовится к проведению летних Олимпийских игр, Макрон заявил, что попросит Си Цзиньпина использовать свое влияние, чтобы сделать Игры "дипломатическим моментом мира" и уважать олимпийское перемирие", - добавляет издание.

Визит Си Цзиньпина во Францию

Европейское турне Си Цзиньпина началось еще вчера, 5 мая и продлится до 10 мая. Китайский лидер посетит Китай, Сербию и Венгрию. Как и отмечалось ранее, Макрон во время встречи с коллегой планирует выступить за коммерческую "взаимность" и поиск решения войны России против Украины.

Между тем Си Цзиньпин уже высказался по поводу поиска Китаем "хороших путей" для завершения полномасштабной войны.