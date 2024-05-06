Україна в пріоритеті. ЗМІ розповіли, чого очікувати від переговорів Макрона та Сі Цзіньпіна

Серед питань, які обговорять президенти:

війна на території України;

питання Близького Сходу;

торгівля, а також глобальні виклики;

зміни клімату;

Як нагадує видання, Франція стала першою "зупинкою" для Сі Цзіньпіна в рамках його європейського турне. Після цього він відвідає Сербію й Угорщину.

За словами одного з чиновників, Франція розраховує, що переговори допоможуть переконати Китай використати свої важелі впливу на Росію, аби сприяти завершенню війни в Україні. Зокрема незабаром Китайську Народну Республіку (КНР) планує відвідати й диктатор Володимир Путін.

У тому ж числі, під час перемовин, Макрон тиснутиме на Сі Цзіньпіна щодо поставок китайських компаній, які підтримують російські військові зусилля попри санкції Європейського союзу (ЄС).

Також Париж бажає, аби Пекін підтримував діалог з Києвом.

"Оскільки Франція готується до проведення літніх Олімпійських ігор, Макрон заявив, що попросить Сі Цзіньпіна використати свій вплив, щоб зробити Ігри "дипломатичним моментом миру" і поважати олімпійське перемир'я", - додає видання.

Візит Сі Цзіньпіна до Франції

Європейське турне Сі Цзіньпіна розпочалось ще вчора, 5 травня й триватиме до 10 травня. Китайський лідер відвідає Китай, Сербію та Угорщину. Як й відзначалось раніше, Макрон, під час зустрічі з колегою, планує виступити за комерційну "взаємність" та пошук вирішення війни Росії проти України.

Тим часом Сі Цзіньпін вже висловився щодо пошуку Китаєм "хороших шляхів" для завершення повномасштабної війни.