Україна в пріоритеті. ЗМІ розповіли, чого очікувати від переговорів Макрона та Сі Цзіньпіна

Президент Франції Еммануель Макрон, під час візиту до Парижу китайського лідера Сі Цзіньпіна, тиснутиме на колегу, аби той змусив Російську Федерацію припинити війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Серед питань, які обговорять президенти:
Як нагадує видання, Франція стала першою "зупинкою" для Сі Цзіньпіна в рамках його європейського турне. Після цього він відвідає Сербію й Угорщину.
За словами одного з чиновників, Франція розраховує, що переговори допоможуть переконати Китай використати свої важелі впливу на Росію, аби сприяти завершенню війни в Україні. Зокрема незабаром Китайську Народну Республіку (КНР) планує відвідати й диктатор Володимир Путін.
У тому ж числі, під час перемовин, Макрон тиснутиме на Сі Цзіньпіна щодо поставок китайських компаній, які підтримують російські військові зусилля попри санкції Європейського союзу (ЄС).
Також Париж бажає, аби Пекін підтримував діалог з Києвом.
"Оскільки Франція готується до проведення літніх Олімпійських ігор, Макрон заявив, що попросить Сі Цзіньпіна використати свій вплив, щоб зробити Ігри "дипломатичним моментом миру" і поважати олімпійське перемир'я", - додає видання.
Європейське турне Сі Цзіньпіна розпочалось ще вчора, 5 травня й триватиме до 10 травня. Китайський лідер відвідає Китай, Сербію та Угорщину. Як й відзначалось раніше, Макрон, під час зустрічі з колегою, планує виступити за комерційну "взаємність" та пошук вирішення війни Росії проти України.
Тим часом Сі Цзіньпін вже висловився щодо пошуку Китаєм "хороших шляхів" для завершення повномасштабної війни.
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