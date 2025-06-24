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Сикорский: Европа должна стать сильнее России в ближайшие годы

Вторник 24 июня 2025 21:31
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Сикорский: Европа должна стать сильнее России в ближайшие годы Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна поставить себе цель опередить Россию в сфере обороноспособности уже в ближайшие годы. Он подчеркнул необходимость наращивания оборонных расходов и развития военно-промышленного комплекса.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время дискуссии на NATO Public Forum.

Сикорский напомнил, что Польша уже 15 лет тратит на оборону более 2% ВВП на оборону и в целом странам, которые находятся вблизи России не надо объяснять необходимость таких расходов.

"Россия для нас является главной угрозой", - подчеркнул Сикорский.

Он считает, что западным союзникам нужно учиться на примере войны в Украине.

"За более чем 3 года они построили 200 фабрик, но они в состоянии войны. Мы не в состоянии войны, мы в состоянии кризиса. Нам нужна армия дронов, нужны улучшенные процессы принятия решений, надо улучшить нашу радиоэлектронную борьбу... Нам не нужно быть так же продвинутыми, как США. Надо быть лучше россиян", - сказал Сикорский.

Министр отметил, что россияне также учатся очень быстро. При этом в контексте решения об увеличении расходов на оборону он подчеркнул, что речь идет о "настоящих деньгах".

"Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах. Россия через несколько лет окажется в ситуации, когда ей будет сложно равняться нашим расходам, как было с СССР в 1980-х", - сказал Сикорский, вспомнив также о решении ЕС по перевооружению и инструмент SAFE.

По мнению Сикорского, партнерам необходимо учиться у украинцев.

"Украинская армия - самая большая армия в Европе на нашей стороне, и украинская оборонная промышленность наиболее эффективная промышленность на нашей стороне. Мы нуждаемся друг в друге", - заявил Сикорский.

Саммит НАТО

Напомним, сегодня в нидерландском городе Гаага начался саммит НАТО. Главной темой заседания станет повышение оборонных расходов с 2% до 5% от ВВП.

Между тем СМИ пишут, что Испании все же удалось выбить уступку в этом вопросе.

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