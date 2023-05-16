Украина присоединилась к Центру передовых технологий по киберобороне НАТО

Во вторник, 16 мая, Украина официально присоединилась к Центру передовых технологий по киберобороне НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины .

"Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что это знаменует собой официальное присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО.

"Мы благодарим страны-спонсоры Центра передовых технологий по киберобороне НАТО за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за их поддержку и помощь на пути в Центр передовых технологий по киберобороне НАТО!", - добавили в МИД.

Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО

Один из центров НАТО, обеспечивающий борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО.

Центр является одним из ключевых элементов системы НАТО по развитию возможностей в области кибернетической обороны.