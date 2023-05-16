Украина присоединилась к Центру передовых технологий по киберобороне НАТО
Во вторник, 16 мая, Украина официально присоединилась к Центру передовых технологий по киберобороне НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Украины.
"Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины", - говорится в сообщении.
МИД отмечает, что это знаменует собой официальное присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО.
"Мы благодарим страны-спонсоры Центра передовых технологий по киберобороне НАТО за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за их поддержку и помощь на пути в Центр передовых технологий по киберобороне НАТО!", - добавили в МИД.
Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО
Один из центров НАТО, обеспечивающий борьбу с кибератаками и киберзащиту информационных систем, а также обучение и подготовку специалистов по киберзащите НАТО.
Центр является одним из ключевых элементов системы НАТО по развитию возможностей в области кибернетической обороны.
Напомним, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, союзники должны сосредоточиться на вопросах помощи Украине. Однако со временем необходимо рассмотреть вопрос гарантий безопасности для Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что наиболее важной задачей Североатлантического альянса является обеспечение победы Украины в войне с Россией.
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