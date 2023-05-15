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Обеспечение победы Украины: Столтенберг о главной задаче НАТО

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Понедельник 15 мая 2023 19:09
Обеспечение победы Украины: Столтенберг о главной задаче НАТО Фото: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Самой важной задачей для Североатлантического альянса является обеспечение победы Украины в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит CNN.

"Самая неотложная задача сейчас - обеспечить победу Украины, чтобы российский диктатор Владимир Путин не выиграл эту войну", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что задача НАТО состоит в том, чтобы поддержать Украину, как это делают уже более года союзники Альянса, а также не допустить эскалацию этой войны за пределы Украины.

Столтенберг добавил, что важным аспектом является необходимость вооружения Украины для защиты от российской агрессии сейчас и в будущем.

"Мы не знаем, чем закончится эта война, но мы знаем, что когда она закончится, очень важно, чтобы мы смогли предотвратить повторение истории", - добавил он.

Генсек НАТО сказал, что ожидает, что Украина присоединится к альянсу, когда война закончится.

Ранее Столтенберг говорил, что пока Украина не победит Россию в войне, нет смысла обсуждать, когда и как государство может присоединиться к НАТО.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявлял, что для того, чтобы нынешняя российская агрессия не стала новой нормой, страны НАТО должны обеспечить победу Украины в войне, что требует дальнейшей военной помощи от всех союзников.

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