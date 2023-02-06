Украина работает над получением первой эскадрильи западных самолетов, - Кулеба

Министр отметил, что с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания базовой моделью для Украины является американский F-16. В то же время, не обязательно именно эта модель станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживания, на которую именно модель делать основную ставку", - отметил он.

Глава МИД добавил, что единственные барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов - это психология. Он напомнил, что такие же препятствия в свое время мешали получению РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и западных танков, но Украине все же удалось преодолеть барьеры и разблокировать поставки этих типов вооружения.

"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов. И здесь Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Офис президента, лично президент Владимир Зеленский - вся команда работает над тем, чтобы открыть эту последнюю закрытую дверь", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что никакие опасения партнеров по предоставлению Украине предыдущих типов вооружения не оправдались. По его мнению, так же не оправдаются страхи и опасения относительно предоставления Украине иностранных боевых самолетов, поэтому решение следует принимать как можно скорее.