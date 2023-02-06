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Украина работает над получением первой эскадрильи западных самолетов, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Консолидированная команда Офиса президента и Кабмина активно работает над разблокировкой решения о предоставлении Украине первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона "Єдині новини".

Министр отметил, что с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания базовой моделью для Украины является американский F-16. В то же время, не обязательно именно эта модель станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживания, на которую именно модель делать основную ставку", - отметил он.

Глава МИД добавил, что единственные барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов - это психология. Он напомнил, что такие же препятствия в свое время мешали получению РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot и западных танков, но Украине все же удалось преодолеть барьеры и разблокировать поставки этих типов вооружения.

"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов. И здесь Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Офис президента, лично президент Владимир Зеленский - вся команда работает над тем, чтобы открыть эту последнюю закрытую дверь", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что никакие опасения партнеров по предоставлению Украине предыдущих типов вооружения не оправдались. По его мнению, так же не оправдаются страхи и опасения относительно предоставления Украине иностранных боевых самолетов, поэтому решение следует принимать как можно скорее.

Недавно РБК-Украина сообщало, что вопрос поставок боевых самолетов Украине постоянно находится в фокусе во время дискуссий с США.

Напомним, вчера министр обороны заявил, что Украина ведет переговоры о поиске платформы для получения авиации.

В свою очередь, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать НАТО.

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Дмитрий Кулеба