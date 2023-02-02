Польша о передаче Украине истребителей F-16: это должно быть решение НАТО
Сегодня, 2 февраля, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
Моравецкий подчеркнул, что если бы передача истребителей в Украину стала бы решением всего НАТО, то он бы конечно поддержал перемещение этих истребителей.
"Это должно быть решение НАТО, и не только Польша, но и многие другие страны должны принять в нем участие", - подчеркнул премьер.
Напомним, ранее заместитель министра национальной обороны Польши рассказал, ведут ли переговоры по передаче Украине самолетов F-16.
В свою очередь президент Польши заявил, что они готовы обсуждать с союзниками вопросы передачи Украине истребителей F-16. Однако не забывая и о собственной безопасности.
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