Польша о передаче Украине истребителей F-16: это должно быть решение НАТО

Сегодня, 2 февраля, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Моравецкий подчеркнул, что если бы передача истребителей в Украину стала бы решением всего НАТО, то он бы конечно поддержал перемещение этих истребителей.