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Польша о передаче Украине истребителей F-16: это должно быть решение НАТО

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Польша, Четверг 02 февраля 2023 17:42
Польша о передаче Украине истребителей F-16: это должно быть решение НАТО Фото: Польша заявила, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать НАТО (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 2 февраля, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Моравецкий подчеркнул, что если бы передача истребителей в Украину стала бы решением всего НАТО, то он бы конечно поддержал перемещение этих истребителей.

"Это должно быть решение НАТО, и не только Польша, но и многие другие страны должны принять в нем участие", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее заместитель министра национальной обороны Польши рассказал, ведут ли переговоры по передаче Украине самолетов F-16.

В свою очередь президент Польши заявил, что они готовы обсуждать с союзниками вопросы передачи Украине истребителей F-16. Однако не забывая и о собственной безопасности.

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