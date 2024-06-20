Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания

Новый закон о мобилизации с 18 мая 2024 года изменил некоторые особенности прохождения службы. В том числе относительно возможности проходить военную службу по месту жительства.

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Кто мог служить только по месту проживания

Предыдущая редакция закона о мобилизации определяла перечень категорий военнообязанных, которые могут служить только по месту проживания. Все они были указаны в ст. 23, которая касалась отсрочки от призыва.

К таким лицам относились:

женщины и мужчины, у которых трое и более детей до 18 лет

родители-одиночки, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) до 18 лет

опекуны и приемные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет

опекуны и приемные родители детей с тяжелыми заболеваниями

женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком I или II группы инвалидности

опекуны и приемные родители детей-сирот в возрасте до 18 лет

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (мужа)

те, у кого жена (муж) имеет инвалидность и/или один из своих родителей (родителей супруга) из числа имеет инвалидность I или II группы

опекуны недееспособного лица с инвалидностью; занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое нуждается в постоянном уходе

женщины и мужчины с ребенком до 18 лет, у которых муж (жена) проходит военную службу

Согласно предыдущей редакции закона о мобилизации, вышеперечисленные категории и лица с инвалидностью на время военного положения могли быть призваны на службу только по их согласию и только по месту жительства.

Если человек на момент мобилизации не относился к этим категориям, но со временем обстоятельства изменились, то он мог подать заявление о переводе. Для этого нужно было подать документы, которые подтверждают необходимость смены места службы.

Что изменилось с новым законом о мобилизации

Действующая редакция ст. 23 уточняет некоторые моменты в отношении военнообязанных с правом на отсрочку.

В частности, добавлены лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы в результате онкозаболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, в результате психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Кроме того, право на отсрочку есть у членов семьи второй ступени родства человека с инвалидностью I или II группы, которые занятые постоянным уходом (при условии отсутствия членов семьи первой степени родства). Необходимость постоянного ухода устанавливается комиссией при учреждении здравоохранения. Норма также распространяется на членов семьи третьей степени родства, если нет первой и второй.

Согласно закону, эти категории в добавок в вышеуказанным, а также лица с инвалидностью на период военного положения могут быть приняты на службу по контракту. Формулировки "только по месту проживания" больше нет.

Что говорят в Минобороны о службе по месту проживания

РБК-Украина обратилось в Министерство обороны за разъяснением, есть ли какие-то основания для прохождения службы только по месту проживания, возможно, указанные в других нормативных актах.

В ответе на запрос говорится, что граждане Украины, которые оформили отсрочку, согласно требованиям ст. 23 закона о мобилизации, могут поступить на военную службу исключительно по собственному желанию, заключив соответствующий контракт.

"При этом, теперь место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их проживания, как это предполагалось предварительной редакцией вышеуказанной статьи закона", - ответили в Минобороны.