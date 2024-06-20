Клименко: информация о количестве попыток бежать из Украины закрыта, но это десятки каждый день

В Украине ежедневно пограничники задерживают десятки людей, пытающихся незаконно пересечь украинскую границу в направлении стран Евросоюза, в том числе через леса и реку Тису.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр МВД Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода".

По его словам, не все мужчины, которых пограничники и полицейские задерживают в зоне приграничья, убегают от мобилизации.

"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных за 5-10 километров от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30", - рассказал Клименко.

Он отметил, что речь не только о людях, которых хотят переплыть, например, Тису, или пройти лес, или пройти через горы. Да и о тех, которые на пунктах пропуска пытаются пройти по поддельным документам.

"Это достаточно большой процент, примерно 15% таких наших граждан (от общего количества беглецов за границу – ред.)", - сказал Клименко.

Министр отметил, что располагает данными об общем количестве задержанных на границе мужчин призывного возраста в период с начала полномасштабной войны. Однако отказался озвучить такую статистику. По его словам, это закрытая информация.

"Я ее не скажу (статистику беглецов - ред.), потому что эти цифры на сегодняшний день закрыты и они не отражают реальное положение дел, потому что тех людей, которых мы задерживаем в 15 - 20 или даже в 10 километрах от границы, мы также в эти цифры (в общую статистику беглецов – ред.) считаем", - рассказал Игорь Клименко.

Мобилизация в Украине

После того, как Верховная рада поддержала закон о продлении в Украине срока действия военного положения и общей мобилизации, участились случаи попыток нелегального пересечения границы.

Одним из самых популярных направлений река Тиса, которая идет вдоль границы Украины и Словакии. Там пограничники начали находить там значительное количество тел мужчин, которые, вероятно, пытались переплыть ее.

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