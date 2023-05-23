RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина работает над демилитаризацией ЗАЭС на фоне колоссальных рисков, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Вокруг Запорожской АЭС все еще существуют колоссальные риски. Сейчас Украина работает над тем, чтобы создать там демилитаризованную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

По его словам, оккупация Запорожской АЭС продолжает оставаться огромной угрозой. Россияне не прекращают обстрелы инфраструктуры вокруг станции, из-за чего она уже седьмой раз была обесточена.

"Сейчас "Укрэнерго" возобновило питание станции, но колоссальные риски остаются. Работаем со всеми партнерами, чтобы заставить Россию уйти из ЗАЭС и сделать вокруг станции демилитаризованную зону", - подчеркнул Шмыгаль.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Стоит заметить, что 22 мая в результате очередной атаки российских солдат Запорожская АЭС, которая находится под оккупацией уже более года, была отрезана от внешнего питания и работала от дизель-генераторов. Такая ситуация могла привести к радиационной катастрофе.

Но уже в тот же день "Укрэнерго" заявило, что питание Запорожской АЭС возобновили.

Более детально о ситуации на станции в комментарии РБК-Украина рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСДенис ШмыгальВойна России против Украины