Украина не должна быть вынуждена сдавать Донбасс России во время переговоров, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не должна отдавать Донбасс России и сравнил разговоры об этом с отказом США от одного из своих штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По мнению главы правительства, Киеву нельзя навязывать территориальные уступки.

"Требование России, чтобы Киев отказался от свободных частей Донбасса, если говорить откровенно, соответствует предложению, чтобы США отказались от Флориды", - заявил Мерц журналистам на брифинге по итогам переговоров в Белом доме.

Дальнейшие контакты

Мерц также отметил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились, что в течение следующих двух недель состоится встреча между президентами России и Украины.

Канцлер подчеркнул, что любой подобный саммит между двумя странами следует тщательно подготовить.

"Хватит ли у Путина мужества приехать - мы не знаем. Мы обсудили этот вопрос, и Трамп взял паузу, чтобы позвонить Путину. Они договорились, что Зеленский и Путин встретятся в течение двух недель тет-а-тет. Место еще не согласовано", - сказал глава правительства

Он также добавил, что "Трамп выразил готовность присоединиться к ним в формате тройных переговоров".

Конструктивная встреча

Мерц также отметил, что участники встречи в Белом доме сверили позиции и добавил, что его ожидания "не просто оправдались, а были превышены".

Он отметил, что "встреча Зеленского и Трампа прошла очень хорошо и конструктивно, в непринужденной обстановке".

"Мы приветствуем готовность Трампа присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Это было предметом очень долгой и детальной дискуссии. В случае наступления мира, Украина получит соответствующие гарантии безопасности от Европы при полной поддержке США", - сказал Мерц.

Переговоры - только после прекращения боевых действий

Глава немецкого правительства подчеркнул, что настоящий переговорный процесс возможен исключительно при участии Украины и только после полного прекращения боевых действий.

Он также напомнил, что снова озвучил это требование во время совместной встречи.

"Трудно представить переговоры Зеленского с Путиным без режима тишины. Однако этот вопрос еще будет обсуждаться", - сказал глава правительства.

Канцлер добавил, что Трамп проявляет заинтересованность и в гуманитарных темах. Он отметил, что участники встречи "очень подробно говорили о судьбе 19 тысяч похищенных детей".

"Зеленский продемонстрировал ему конкретный случай - историю одного ребенка, иллюстрирующую то, что уже три с половиной года ежедневно происходит с украинскими детьми. Для Трампа это стало чрезвычайно эмоциональным моментом", - сказал Мерц.