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В центре Херсона партизаны вывесили украинский флаг (фото)

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Херсон, Пятница 11 ноября 2022 10:15
В центре Херсона партизаны вывесили украинский флаг (фото) Иллюстративное фото: в центре Херсона партизаны вывесили украинский флаг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В центре Херсона развевается украинский флаг. Известно, что его туда повесили партизаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местного журналиста Константина Рыженко в Telegram.

"Движение сопротивления передает привет. Слава Украине. Фото сейчас", - написал он.

Напомним, что украинское контрнаступление в Херсонской области продолжается. Генштаб утром подтвердил ряд освобожденных населенных пунктов в регионе.

Впрочем, как отмечают в Минобороны, у ВСУ еще нет доступа к самому городу Херсон и украинские силы до сих пор не видят свидетельств массового отвода войск врага из города.

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