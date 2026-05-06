Украина вернула еще шестерых детей с временно оккупированной части Херсонщины

Детали возвращения

По словам Прокудина, домой вернули четырех мальчиков и двух девочек в возрасте от 8 до 17 лет. Все они долгое время жили под постоянным давлением, страхом и угрозами своей жизни.

Семнадцатилетнюю девушку заставляли посещать оккупационную школу, где детей насильно делали "курсантами". Их одевали во вражескую военную форму и ежедневно убеждали, что война является нормой.

Четырнадцатилетняя девочка тайно продолжала обучение в украинской школе прямо рядом с местами, где раздавались взрывы. Кроме того, оккупанты отказали ей в лечении и реабилитации из-за того, что семья не взяла российских документов.

Спасение стало возможным в рамках инициативы президента Украины Волоимира Зеленского Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".

"Еще раз спасибо за титанические усилия всем, кто принимает в этом участие", - отметил Прокудин.