Украина вернула еще шестерых детей с временно оккупированной части Херсонщины

С временно оккупированной части Херсонщины удалось вернуть еще шестерых детей. Они находятся в безопасности и получают необходимую помощь.
Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам Прокудина, домой вернули четырех мальчиков и двух девочек в возрасте от 8 до 17 лет. Все они долгое время жили под постоянным давлением, страхом и угрозами своей жизни.
Семнадцатилетнюю девушку заставляли посещать оккупационную школу, где детей насильно делали "курсантами". Их одевали во вражескую военную форму и ежедневно убеждали, что война является нормой.
Четырнадцатилетняя девочка тайно продолжала обучение в украинской школе прямо рядом с местами, где раздавались взрывы. Кроме того, оккупанты отказали ей в лечении и реабилитации из-за того, что семья не взяла российских документов.
Спасение стало возможным в рамках инициативы президента Украины Волоимира Зеленского Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".
"Еще раз спасибо за титанические усилия всем, кто принимает в этом участие", - отметил Прокудин.
Напомним, Украина постоянно проводит работу по возвращению своих граждан из оккупации. Так, в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось спасти маму с младенцем, которых оккупанты пытались разлучить.
Кроме того, ранее из оккупации удалось вывезти еще семерых украинских детей, которые находились под постоянным давлением захватчиков и рисковали попасть в армию РФ.
Для борьбы с депортацией украинцев государство ввело новые санкции против лиц, ответственных за это преступление. Украина наказала причастных к вывозу детей, а также заблокировала работу более двух десятков танкеров российского "теневого флота".