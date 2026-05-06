Україна повернула ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини

17:21 06.05.2026 Ср
2 хв
Що довелося пережити підліткам?
aimg Сергій Козачук
Фото: Україна повернула шістьох дітей із тимчасово окупованої Херсонщини (Getty Images)

З тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути ще шістьох дітей. Вони перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Читайте також: Україна вдарила санкціями по російських викрадачах дітей, - Зеленський

Деталі повернення

За словами Прокудіна, додому повернули чотирьох хлопчиків та двох дівчаток віком від 8 до 17 років. Усі вони тривалий час жили під постійним тиском, страхом та загрозами своєму життю.

Сімнадцятирічну дівчину змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно робили "курсантами". Їх одягали у ворожу військову форму та щодня переконували, що війна є нормою.

Чотирнадцятирічна дівчинка таємно продовжувала навчання в українській школі прямо поруч із місцями, де лунали вибухи. Крім того, окупанти відмовили їй у лікуванні та реабілітації через те, що родина не взяла російських документів.

Порятунок став можливим у межах ініціативи президента України Волоимира Зеленського Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

"Вкотре дякую за титанічні зусилля всім, хто бере у цьому участь", - зазначив Прокудін.

Повернення з окупації

Нагадаємо, Україна постійно проводить роботу з повернення своїх громадян з окупації. Так, у межах ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося врятувати маму з немовлям, яких окупанти намагалися розлучити.

Крім того, раніше з окупації вдалося вивезти ще сімох українських дітей, які перебували під постійним тиском загарбників та ризикували потрапити до армії РФ.

Для боротьби з депортацією українців держава запровадила нові санкції проти осіб, відповідальних за цей злочин. Україна покарала причетних до вивезення дітей, а також заблокувала роботу понад двох десятків танкерів російського "тіньового флоту".

