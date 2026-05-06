Україна повернула ще шістьох дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини

Деталі повернення

За словами Прокудіна, додому повернули чотирьох хлопчиків та двох дівчаток віком від 8 до 17 років. Усі вони тривалий час жили під постійним тиском, страхом та загрозами своєму життю.

Сімнадцятирічну дівчину змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно робили "курсантами". Їх одягали у ворожу військову форму та щодня переконували, що війна є нормою.

Чотирнадцятирічна дівчинка таємно продовжувала навчання в українській школі прямо поруч із місцями, де лунали вибухи. Крім того, окупанти відмовили їй у лікуванні та реабілітації через те, що родина не взяла російських документів.

Порятунок став можливим у межах ініціативи президента України Волоимира Зеленського Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

"Вкотре дякую за титанічні зусилля всім, хто бере у цьому участь", - зазначив Прокудін.