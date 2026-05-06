Главная » Новости » Война в Украине

Украина вернула еще шестерых детей с временно оккупированной части Херсонщины

17:21 06.05.2026 Ср
2 мин
Что пришлось пережить подросткам?
aimg Сергей Козачук
Украина вернула еще шестерых детей с временно оккупированной части Херсонщины Фото: Украина вернула шестерых детей с временно оккупированной Херсонщины (Getty Images)
С временно оккупированной части Херсонщины удалось вернуть еще шестерых детей. Они находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Детали возвращения

По словам Прокудина, домой вернули четырех мальчиков и двух девочек в возрасте от 8 до 17 лет. Все они долгое время жили под постоянным давлением, страхом и угрозами своей жизни.

Семнадцатилетнюю девушку заставляли посещать оккупационную школу, где детей насильно делали "курсантами". Их одевали во вражескую военную форму и ежедневно убеждали, что война является нормой.

Четырнадцатилетняя девочка тайно продолжала обучение в украинской школе прямо рядом с местами, где раздавались взрывы. Кроме того, оккупанты отказали ей в лечении и реабилитации из-за того, что семья не взяла российских документов.

Спасение стало возможным в рамках инициативы президента Украины Волоимира Зеленского Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".

"Еще раз спасибо за титанические усилия всем, кто принимает в этом участие", - отметил Прокудин.

Возвращение из оккупации

Напомним, Украина постоянно проводит работу по возвращению своих граждан из оккупации. Так, в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA с временно оккупированных территорий удалось спасти маму с младенцем, которых оккупанты пытались разлучить.

Кроме того, ранее из оккупации удалось вывезти еще семерых украинских детей, которые находились под постоянным давлением захватчиков и рисковали попасть в армию РФ.

Для борьбы с депортацией украинцев государство ввело новые санкции против лиц, ответственных за это преступление. Украина наказала причастных к вывозу детей, а также заблокировала работу более двух десятков танкеров российского "теневого флота".

Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет