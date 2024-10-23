Украина вернула еще шестерых детей с оккупированных территорий: подробности (фото)

В среду, 23 октября, с временно оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей и АР Крым вернулись еще шесть украинских детей. Их вернули вместе с матерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака .

Шестеро детей вернулись из временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента BringKidsBack. Дети от 3 до 17 лет пережили сложные испытания во время оккупации, включая принудительное обучение в российских школах, где значительная часть программы была наполнена пропагандой.

"В случае отказа их родителей шантажировали, угрожая лишением родительских прав, незаконными обысками и допросами. Некоторые дети имели проблемы со здоровьем, однако не могли получить необходимое лечение и медикаменты", – отмечает Ермак.

Он также отмечает, что одной семье пришлось скрываться во избежание принуждения к посещению русской школы. Ребенок продолжал обучение в украинской школе онлайн, в постоянном страхе разоблачения, что могло привести к изъятию ребенка или аресту родителей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что семьям удалось вернуться в безопасную среду, где они получают необходимую поддержку. Представители в Ивано-Франковской, Черкасской, Львовской и Житомирской областях активно работают с семьями, предоставляя поддержку в их реинтеграции. Помощь включает поиск временного жилья, оформление документов, трудоустройство и зачисление детей в учебные заведения.