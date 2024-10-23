Україна повернула ще шістьох дітей із окупованих територій: подробиці (фото)

У середу, 23 жовтня, із тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей та АР Крим повернулися ще шестеро українських дітей. Їх повернули разом з матерями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення керівника Офісу президента України Андрія Єрмака .

Шість дітей повернулися з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи президента BringKidsBack. Діти віком від 3 до 17 років пережили складні випробування під час окупації, включно з примусовим навчанням у російських школах, де значна частина програми була наповнена пропагандою.

"У разі відмови, їхніх батьків шантажували, погрожуючи позбавленням батьківських прав, незаконними обшуками та допитами. Деякі діти мали проблеми зі здоров'ям, проте не могли отримати необхідне лікування та медикаменти", – зазначає Єрмак.

Він також зазначає, що одній родині довелося переховуватися, щоб уникнути примусу до відвідування російської школи. Дитина продовжувала навчання в українській школі онлайн, у постійному страху викриття, що могло призвести до вилучення дитини або арешту батьків.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначає, що сім’ї вдалося повернути у безпечне середовище, де вони отримують необхідну підтримку. Представники в Івано-Франківській, Черкаській, Львівській та Житомирській областях активно працюють з родинами, надаючи підтримку в їх реінтеграції. Допомога включає пошук тимчасового житла, оформлення документів, працевлаштування та зарахування дітей до навчальних закладів.