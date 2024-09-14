Украина вернула еще 49 пленных, а Кабмин утвердил госбюджет-2025: новости за 13 сентября

Украина вернула из плена еще 49 военных

В пятницу, 13 сентября, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Удалось вернуть 49 военных, среди которых и защитники "Азовстали".

"49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди", - рассказал президент Владимир Зеленский.

По данным президента, среди них и Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце.

"Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - добавил Зеленский.

Как отметили в Координационном штабе, этот обмен особенный, ведь впервые за длительное время удалось освободить из плена 23 женщины.

Кроме того, среди освобожденных 23 солдат и сержантов, 19 офицеров.

Кабмин утвердил госбюджет-2025

Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2025 год вечером пятницы, 13 сентября. Доходы ожидаются на уровне 2 трлн гривен. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн гривен.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, первым приоритетом станет оборонная способность. В следующем году расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн гривен. Основное их направление - на украинское оружие, технику, дроны.

Второй приоритет - это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд гривен будут выделены на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся. 211 млрд гривен будет направлено на здравоохранение и около 170 млрд гривен на образование.

Третий приоритет - поддержка регионов и бизнеса. Кабмин продолжит помогать местным бюджетам на средства дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа "єОселя".

Финляндия объявила о новом пакете помощи для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб принял решение о поставке дополнительного оборонного оборудования Украине по предложению правительства. Это уже 25-я поставка военной техники от Хельсинки.

Стоимость новой партии оценивается примерно в 118 млн евро, а общая сумма военной помощи, оказанной Финляндией с начала войны, составила 2,3 млрд евро.

Подробности о содержании, сроках и способах доставки помощи не раскрывают из соображений безопасности.

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и пропагандиста Киселева

Соединенные Штаты Америки в пятницу, 13 сентября, ввели санкции против российской медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора, пропагандиста Дмитрия Киселева.

В санкционный список США добавили медиахолдинг "Россия сегодня", охватывающий, в частности, информационное агентство "РИА Новости" и агентство и радио Sputnik. Под санкции попала также автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости" - юридическое лицо пропагандистского телеканала иновещания RT и АНО "Евразия". Она занимается распространением "культурной дипломатии" РФ за границей. Кроме того, санкции наложили и на генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева и главу АНО "Евразия" Нелли Парутенко, которая является гражданкой Молдовы. Также США ввели дополнительные санкции против российского канала RT. Стало известно, что он сотрудничает с разведкой Кремля.