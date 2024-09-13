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В "Укрэнерго" назначили исполняющего обязанности главы: что о нем известно

Пятница 13 сентября 2024 12:31
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В "Укрэнерго" назначили исполняющего обязанности главы: что о нем известно Фото: Алексей Брехта, исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" (t.me/Ukrenergo)
Автор: Сергей Пышкин

Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности главы правления. Он работает в компании в течение 23 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

Как рассказал Брехта, сегодня главной задачей для "Укрэнерго" является подготовка к отопительному сезону и восстановление объектов, поврежденных в результате вражеских обстрелов, а приоритетом - обеспечение надежной работы оператора в составе европейской сети ENTSO-E.

В частности "Укрэнерго" будет работать над привлечением международной помощи к восстановлению высоковольтной сети и усилению ее устойчивости, а также над углублением интеграции в европейское энергетическое пространство.

Что известно о Брехте

Брехта в течение 23 лет работает в "Укрэнерго", а в целом в энергетическом секторе - 25.

Начал карьеру в 1999-м на Киевской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Через некоторое время возглавил подразделение "Укрэнерго" "Научно-проектный центр развития ОЭС Украины". С 2011 по 2016-й работал в компании над направлениями перспективного развития, евроинтеграции и технической политики.

Был назначен членом правления 22 июня 2022-го. На должности координировал работу компании в части эксплуатации и развития сети, разработку планов развития сети системы передачи, а также деятельность обособленного подразделения "Строительство и ремонт".

Увольнение Кудрицкого

2 сентября Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы НЭК "Укрэнерго". Из-за также было принято решение о запуске конкурса по отбору нового главы компании.

Тем временем два независимых члена наблюдательного совета оператора выступили с заявлением об увольнении Кудрицкого. Они считают такое решение политически мотивированным.

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