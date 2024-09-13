Блинкен приравнял российское государственное СМИ к разведке
США ввели дополнительные санкции против российского канала RT. Стало известно, что он сотрудничает с разведкой Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственный секретарь США Энтони Блинкена.
Блинкен подчеркнул, что RT сотрудничает непосредственно с российской разведкой, которая создала на базе канала киберподразделение, ответственное за глобальные операции влияния Кремля. Среди таких операций, в частности, влияние на выборы в Молдове.
Кроме того, по данным Блинкена, пропагандистский канал также ведет краудфандинговую программу, по которой собирают средства для "поддержки и поставки военного оборудования российским военным частям в Украине".
"Это снайперские винтовки, глушители, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование, места для личного вооружения, дизельные генераторы. Хотя краудфандинговая кампания открыта, скрыто то, что этой программой руководят руководители RT", - подчеркнул гос.
Ужесточение санкций
Блинкен заявил, что США вводят санкции на три юридических и двух физических лица "за скрытые операции России по глобальному влиянию, в частности, вмешательство в демократию Молдовы и ее будущие выборы".
В то же время, он подчеркнул, что Россия использует дезинформацию как оружие для "подрыва и поляризации свободных и открытых обществ в каждом уголке мира".
"В ответ на это сегодня Соединенные Штаты, Великобритания и Канада приступают к совместной дипломатической кампании, чтобы сплотить союзников и партнеров по всему миру, чтобы они присоединились к нам в борьбе с угрозой, которую составляет RT и другие механизмы российской дезинформации и скрытого влияния", - анонсировал он.
Напомним, что недавно США заблокировали десятки пропагандистских российских медиа. В Штатах обнаружили, что фейковые сайты россияне маскировали под популярные американские и европейские ресурсы.
В то же время стало известно, что Соединенные Штаты Америки ввели усиленные санкции против России в IT сфере. Ряд ведущих компаний уже объявили о выходе с российского рынка.
Кроме того, РБК-Украина писало, что прокуратура США обвинила российско-американского политического эксперта Димитрия Саймса в нарушении санкций. Он получил более миллиона долларов за сотрудничество с российской государственной медиасетью RT.
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