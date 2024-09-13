Кабмин утвердил госбюджет-2025: что стало приоритетом

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год вечером пятницы, 13 сентября. Приоритет – это оборона и безопасность нашей страны

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год! Несмотря на все вызовы и неопределенность, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя. Доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн гривен", - написал Шмыгаль.

По его словам, приоритет этого бюджета очень четкий - это оборона и безопасность нашей страны. Он отметил, что все внутренние ресурсы будут направляться на эти цели.

Приоритеты госбюджета на 2025 год

По данным премьер-министра, первым приоритетом будет оборонная способность. В следующем году расходы на оборону вырастут минимум до 2,22 трлн гривен. Основное их направление - на украинское оружие, технику, дроны.

Второй приоритет - это финансирование защищенных статей бюджета. Более 400 млрд гривен будет выделено на социальную защиту. Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем, кто в этом нуждается. 211 млрд гривен будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд гривен на образование.

Третий приоритет - поддержка регионов и бизнеса. Кабмин продолжит помогать местным бюджетам за счет дотаций и субвенций. Предусмотрены средства на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей. Также будет продолжена программа гуманитарного разминирования и программа еОселя.

Новым в бюджете на следующий год станет реализация модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики.

"Главный финансовый документ страны на 2025-й год направлен на то, чтобы Украина выстояла и победила. Спасибо всем, кто борется ради этого", - подчеркнул Шмыгаль.