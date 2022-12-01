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Украина вернула из российского плена полсотни защитников: часть была в Еленовке

Фото: Украина вернула из российского плена полсотни защитников (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 1 декабря, между Украиной и Россией прошел очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 50 украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, домой возвращаются защитники Мариуполя и "Азовстали", а также военные, которые находились в колонии Еленовки. При этом из плена освободили раненых солдат, принимавших участие в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Фото: освобожденные из российского плена украинские защитники (t.me/ermaka2022)

"Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до увольнения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома", - добавил Ермак.

Напомним, ранее информацию об обмене пленными с Украиной подтвердили в Минобороны РФ. Там рассказали, что 50 российских солдат были освобождены.

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Андрей ЕрмакОбмен пленнымиЕленовкаВойна России против Украины