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Україна повернула з російського полону півсотні захисників: частина була у Оленівці

Фото: Україна повернула з російського полону півсотні захисників (t.me/ermaka2022)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 1 грудня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 50 українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

За його словами, додому повертаються захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також військові, які перебували у колонії Оленівки. При цьому з полону звільнили поранених солдатів, які брали участь у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Фото: звільнені з російського полону українські захисники (t.me/ermaka2022)

"Це велика робота, яка триває щодня. Ми працюватимемо до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Усі будуть вдома", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше інформацію про обмін полоненими з Україною підтвердили до Міноборони РФ. Там розповіли, що 50 російських солдатів було звільнено.

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