Україна повернула з російського полону півсотні захисників: частина була у Оленівці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram .

За його словами, додому повертаються захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також військові, які перебували у колонії Оленівки. При цьому з полону звільнили поранених солдатів, які брали участь у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Фото: звільнені з російського полону українські захисники (t.me/ermaka2022)

"Це велика робота, яка триває щодня. Ми працюватимемо до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Усі будуть вдома", - додав Єрмак.