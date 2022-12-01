Україна повернула з російського полону півсотні захисників: частина була у Оленівці

У четвер, 1 грудня, між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 50 українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.
За його словами, додому повертаються захисники Маріуполя та "Азовсталі", а також військові, які перебували у колонії Оленівки. При цьому з полону звільнили поранених солдатів, які брали участь у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.
Фото: звільнені з російського полону українські захисники (t.me/ermaka2022)
"Це велика робота, яка триває щодня. Ми працюватимемо до звільнення останнього українця. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими. Усі будуть вдома", - додав Єрмак.
Нагадаємо, раніше інформацію про обмін полоненими з Україною підтвердили до Міноборони РФ. Там розповіли, що 50 російських солдатів було звільнено.
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