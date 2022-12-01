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Россия подтвердила новый обмен пленными с Украиной

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Москва, Четверг 01 декабря 2022 15:23
Россия подтвердила новый обмен пленными с Украиной Иллюстративное фото: Россия подтвердила новый обмен пленными с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 1 декабря, произошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.

По информации ведомства, в результате обмена пленными на территорию РФ вернулись 50 российских солдат. Их хотят доставить в Москву “для прохождения лечения и реабилитации”.

При этом в Минобороны РФ не назвали количество украинских военнослужащих, на которых обменяли своих солдат.

Стоит заметить, что украинская сторона пока не подтвердила информацию об обмене пленными.

Напомним, ранее о новом обмене пленными уже заявлял гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

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