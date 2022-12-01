Россия подтвердила новый обмен пленными с Украиной
Иллюстративное фото: Россия подтвердила новый обмен пленными с Украиной (Getty Images)
В четверг, 1 декабря, произошел очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.
По информации ведомства, в результате обмена пленными на территорию РФ вернулись 50 российских солдат. Их хотят доставить в Москву “для прохождения лечения и реабилитации”.
При этом в Минобороны РФ не назвали количество украинских военнослужащих, на которых обменяли своих солдат.
Стоит заметить, что украинская сторона пока не подтвердила информацию об обмене пленными.
Напомним, ранее о новом обмене пленными уже заявлял гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин.
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