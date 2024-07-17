Украина вернула из российского плена 95 защитников

"Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам - за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех", - отметил он.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в целом из российского плена удалось вернуть 3405 украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ.

"Далее возвращенные воины поедят, получат чистую одежду, их осмотрят врачи, назначат необходимое лечение и реабилитацию. Спасибо ОЕА за помощь в возвращении наших воинов. Украина в очередной раз подтверждает свое стремление вернуть всех своих граждан на родную землю и работает в этом направлении", - подчеркнул он.

Фото: обмен пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)

Координационный штаб по вопросам обращения с пленными сообщил, что из российского плена удалось освободить 49 воинов ВСУ, включая участника "воздушного моста", который добровольно вызвался лететь на вертолете к "Азовстали" для помощи заблокированным подразделениям, и двух из Воздушных сил.

Также освобожден 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семь из Сил территориальной обороны, пять пограничников, два из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной громады.

Все освобожденные на этот раз - мужчины: 88 рядовых и сержантов, семь офицеров. Среди ребят, получивших свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать - защитники "Азовстали"), 41 воевал на донецком направлении, по девять - на луганском и запорожском, по трое - на херсонском и харьковском.

Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной общины он попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.

Многие украинские бойцы, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующие длительного лечения. Большинство из них находились в плену страны-агрессора с 2022 года. Среди освобожденных также есть защитник, который считался пропавшим без вести.