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Украина вернула из России и оккупации еще 5 детей, - Ермак

Фото: дети, которых вернули в Украину (t.me/ermaka2022)
Автор: Эдуард Ткач

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть еще пять украинских детей вместе с семьями. Возвращение прошло в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он рассказал, что среди вернувшихся - трое украинцев, которые только что стали совершеннолетними.

"Двое из них длительное время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец-то уехал с временно оккупированной территории", - проинформировал Ермак.

Руководитель ОП добавил, что важным достижением стало и освобождение семьи из четырех человек, у которой дети 11 и 14 лет стали мишенью преследований из-за проукраинской позицию семьи. Помимо этого, помогли также 77-летней женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно.

Ермак подчеркнул, что истории этих украинцев являются свидетельством того, с каким террором и страхом вынуждены жить люди в оккупации.

"Координация действий государственных органов и институтов Украины, активная поддержка волонтеров, общественных организаций и международных партнеров позволили достичь этого результата - украинцы, пережившие сложные испытания, наконец дома. Благодарен командам Офиса, Офиса омбудсмана и всем привлеченным, кто сделал это возвращение возможным", - написал он.

В конце сообщения Андрей Ермак подчеркнул, что домой в Украину нужно вернуть всех украинских детей без исключений и каких-либо условий.

Напомним, вчера Андрей Ермак также сообщил, что Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию сына украинской военнослужащей. Известно, что он три года находился в оккупации в Луганской области.

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