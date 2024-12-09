Три года в оккупации: в Украину вернули сына военнослужащей

Украине удалось осуществить успешную операцию по возвращению домой сына украинской военнослужащей, три года находившегося в оккупации в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Он отметил, что возвращение мальчика домой проходило в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA".

Ермак рассказал историю ребенка.

Мальчик до начала полномасштабного вторжения жил с мамой и бабушкой в Луганской области.

После того, как его мать вступила в ряды Вооруженных сил Украины, город оказался под российскими обстрелами, а затем попал под оккупацию.

Таким образом, мальчик остался наедине с бабушкой.

Ермак сообщил, что две недели назад бабушка умерла.

"Ребенок оказался один на один под угрозой депортации в Россию и попадания в интернат", - отметил он.

Однако в конце концов мальчика удалось вернуть из оккупации к матери.

"Благодарен нашим партнерам Украинской сети за права ребенка за организацию этого возвращения! Выполняем задачу Президента - вернуть в Украину всех наших детей!" - подчеркнул Ермак.

Возвращение украинских детей из российской оккупации или депортации

Украина продолжает прилагать все усилия для возвращения детей, оказавшихся на оккупированных территориях или незаконно депортированных в Россию. Этот вопрос является приоритетом для правительства, международных организаций и правозащитников.

В частности, ведется систематическая работа по фиксации фактов незаконного вывоза детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Благодаря ведению баз данных и координации с семьями правозащитники устанавливают примерное местонахождение детей.

Украина инициирует международные судебные процессы, в частности, через Международный уголовный суд, где депортация детей квалифицируется как военное преступление. Именно за это был выдан ордер на арест как диктатору Владимиру Путину, так и российской омбудсменке по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украине удалось вернуть домой еще двоих детей из российской оккупации.