Україна повернула з окупованих територій та Росії ще 5 дітей, - Єрмак

Він розповів, що серед повернутих - троє українців, які щойно стали повнолітніми.

"Двоє з них тривалий час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території", - поінформував Єрмак.

Керівник ОП додав, що важливим досягненням стало і визволення родини з чотирьох осіб, у якій діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини, а також допомога 77-річній жінці, яка не мала змоги евакуюватися самостійно.

Єрмак підкреслив, що історії цих українців є свідченням того, з яким терором і страхом змушені жити люди в окупації.

"Координація дій державних органів та інституцій України, активна підтримка волонтерів, громадських організацій і міжнародних партнерів дозволили досягти цього результату – українці, які пережили складні випробування, нарешті вдома. Вдячний командам Офісу, Офісу омбудсмана та усім залученим, хто зробив це повернення можливим", - написав він.

В кінці допису Андрій Єрмак наголосив, що додому в Україну треба повернути всіх українських дітей без винятків і будь-яких умов.