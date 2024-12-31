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Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще четырех детей

Фото: Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще четырех детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Еще четырех детей удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонской области. Это двое мальчиков и две девочки в возрасте от 3 до 17 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"Настоящее новогоднее чудо! На подконтрольную Украине территорию вернули четырех детей из пока оккупированного левобережья Херсонской области", - сообщил Прокудин.

По его словам, удалось вернуть двух мальчиков и двух девочек, которым от 3 до 17 лет.

"Каждый и каждая пережили то, чего не должен знать ни один ребенок, - российский террор, угрозы, допросы родных. Главное, что эти ужасы позади. И теперь дети вместе со своими близкими - в безопасности. Им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", - добавил глава ОВА.

Возвращение детей стало возможным благодаря инициативе президента Украины Владимира Зеленского "Bring Kids Back UA" и работе благотворительной организации "Save Ukraine".

По словам Прокудина, с начала этого года из временной российской оккупации вернули уже 246 детей из Херсонской области.

Депортация украинских детей

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

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