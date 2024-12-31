Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще чотирьох дітей

"Справжнє новорічне диво! На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітлахів із поки що окупованого лівобережжя Херсонської області", - повідомив Прокудін.

За його словами, вдалося повернути двох хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років.

"Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, - російський терор, погрози, допити рідних. Головне, що ці жахіття позаду. І тепер діти разом зі своїми близькими - у безпеці. Їм надають усю необхідну медичну та психологічну допомогу", - додав глава ОВА.

Повернення дітей стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та роботі благодійної організації "Save Ukraine".

За словами Прокудіна, з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.