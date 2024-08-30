Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще четыре семьи с детьми
Еще четыре семьи с детьми удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Им больше не нужно скрываться от россиян из-за своей проукраинской позиции. Еще четыре семьи эвакуировали из временно оккупированной Херсонской области на подконтрольную Украине территорию", - сообщил Прокудин.
По его словам, семьи воспитывают шестерых детей. Это - два мальчика и четыре девочки, в возрасте от 2 месяцев до 16 лет.
"Взрослым и малышам пришлось пройти ужасы российской оккупации. Они боялись выйти на улицу, не могли найти работу без российского паспорта, получали угрозы об изъятии имущества и лишении родительских прав, не имели права выбора в школах и становились участниками безосновательных обысков собственных помещений" , - рассказал глава ОВА.
Как отметил Прокудин, семьи уже в безопасности и получают необходимую помощь.
Возвращением детей занимался Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Депортация украинских детей
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, в отдаленные регионы России и оккупированный Крым. Также они удерживают украинцев на временно захваченных территориях.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
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